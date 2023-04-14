Кулеба: Потрібно повністю перезавантажити Радбез ООН, щоб виключити звідти Росію
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає за необхідне перезавантажити Раду Безпеки ООН, аби виключити звідти Росію, хоч це і не швидкий процес
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
"Я завжди чесно говорю, як є. Це не швидкий процес, тому що потрібно повністю перезавантажити Раду Безпеки ООН для того, щоб виключити з неї Росію. Але і це відбудеться. Головне, бути наполегливими та робити те, що ми робимо. А цей місяць, який Росія головує в Радбезі ООН ми максимально використаємо для того, щоб наблизити цю мету", - наголосив очільник МЗС.
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Питання щодо виключення РФ є актуальним вже не перший рік, але саме Україна стала першої державою, яка у грудні минулого офіційно поставила на міжнародних порядок денний питання нелегітимності присутності росіян в Раді Безпеки ООН, додає дипломат.
- Нагадаємо, головування Росії в Радбезі ООН розпочалося 1 квітня 2023 року і триватиме до кінця місяця.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головування Росії в Радбезі ООН - злий жарт. А в Білому домі сказали, що Росії не місце в Раді Безпеки ООН, однак наразі немає легального шляху, щоб позбавити агресора постійного членства.
- Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на необхідності терміново провести комплексну реформу Ради Безпеки ООН.
- А в Росії побідкалися, що США не видали візи російській делегації і не надали дозвіл на спецлітак голови МЗС Сергія Лаврова.
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