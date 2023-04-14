Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"Я завжди чесно говорю, як є. Це не швидкий процес, тому що потрібно повністю перезавантажити Раду Безпеки ООН для того, щоб виключити з неї Росію. Але і це відбудеться. Головне, бути наполегливими та робити те, що ми робимо. А цей місяць, який Росія головує в Радбезі ООН ми максимально використаємо для того, щоб наблизити цю мету", - наголосив очільник МЗС.

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Питання щодо виключення РФ є актуальним вже не перший рік, але саме Україна стала першої державою, яка у грудні минулого офіційно поставила на міжнародних порядок денний питання нелегітимності присутності росіян в Раді Безпеки ООН, додає дипломат.