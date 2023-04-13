Про це повідомляє BBC із посиланням на файли Пентагону, що опинилися в мережі.

Документи свідчать про те, що США уважно спостерігають за діяльністю генсека ООН Антоніу Гутерреша. Один із файлів описує листування посадовця та його заступниці Аміни Мохаммед.

Зазначається, що один з документів пов'язаний з зерновою угодою, яку уклали Україна та Росія за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року. Американські посадовці зафіксували, що Гутерреш так прагнув зберегти угоду, що був готовий піти назустріч інтересам Росії.

"Гутерреш наголосив на своїх зусиллях щодо покращення експортних можливостей Росії. Навіть якщо це стосувалося російських юридичних або фізичних осіб, що потрапили під санкції", - ідеться у повідомленні.

Крім того, "дії генсека у лютому минулого року підірвали ширші зусилля притягнути Москву до відповідальності за її дії в Україні". Про які саме дії Гутерреша ідеться, не зазначається.

За даними BBC, високопосадовців ООН обурила така інформація - анонімне джерело заявило виданню, що Гутерреш "керується необхідністю пом’якшити вплив війни на найбідніші верстви населення світу, тож "робить усе можливе" для зниження цін на продовольство.