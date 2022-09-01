Американська рок-група Red Hot Chili Peppers підняла український прапор на концерті в Маямі
Американський гурт Red Hot Chili Peppers підтримав Україну під час концерту, чим і привернув увагу суспільства
Про це інформує гурт Red Hot Chili Peppers на сторінці в інстаграмі.
У Маямі соліст гурту Ентоні Кідіс вийшов на сцену з українським прапором. Red Hot Chili Peppers опублікував фото з концерту.
"Любимо Україну", - підписали світлину музиканти.
Музиканти вже не вперше підтримують нашу країну під час концертів.
У коментарях прихильники з України дякують за підтримку і запрошують виступити після перемоги.
У 2012 і 2016 роках рок-гурт Red Hot Chili Peppers виступав в Україні.
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