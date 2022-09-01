Про це інформує гурт Red Hot Chili Peppers на сторінці в інстаграмі.

У Маямі соліст гурту Ентоні Кідіс вийшов на сцену з українським прапором. Red Hot Chili Peppers опублікував фото з концерту.

"Любимо Україну", - підписали світлину музиканти.

Музиканти вже не вперше підтримують нашу країну під час концертів.

У коментарях прихильники з України дякують за підтримку і запрошують виступити після перемоги.

У 2012 і 2016 роках рок-гурт Red Hot Chili Peppers виступав в Україні.

Американський співак ініціює глобальний концерт на підтримку України.

Український письменник Сергій Жадан під час благодійних читань у Любліні отримав медаль "Люблін - героям" від міського голови Кшиштофа Жука.

Ніно Катамадзе виступила на фестивалі в Рівному на підтримку ЗСУ.

Гурт "Жадан і Собаки", 30 серпня, вирушає в благодійний європейський тур на підтримку харківського добровольчого батальйону "Хартія".

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