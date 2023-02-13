Американське посольство закликало своїх громадян терміново покинути Росію
Посольство США закликало своїх громадян не приїжджати до Росії та терміново залишити її через непередбачувані наслідки повномасштабного вторгнення російських військ в Україну
Про це йдеться у заяві дипломатичного представництва.
"Не в'їжджайте до Росії через непередбачувані наслідки вторгнення російської армії в Україну, загрози переслідування та затримання громадян США співробітниками місцевих служб безпеки, обмеження польотів до Росії та з Росії, обмежені можливості посольства допомагати громадянам США в Росії та можливість тероризму", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що громадяни США, які проживають або подорожують у Росії, повинні негайно виїхати.
"Виявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань", - радять у посольстві.
Зазначається, що можливості уряду США з надання планових або невідкладних послуг громадянам США в Росії сильно обмежені, особливо в районах, віддалених від посольства США в Москві.
Посольство наголошує, що після оголошення мобілізації у вересні РФ може відмовити у визнанні подвійного громадянства США, позбавити громадян доступу до консульської допомоги, призвати їх, а також перешкодити виїзду з країни.
Також у відомстві кажуть: громадянам США слід враховувати, що американські кредитні та дебетові картки не працюють у Росії, а можливості електронного переказу зі США вкрай обмежені через запроваджені проти російських банків санкції.
Посольство США рекомендує уникати будь-яких політичних або соціальних протестів і не фотографувати співробітників служби безпеки РФ.
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