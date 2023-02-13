Про це йдеться у заяві дипломатичного представництва.

"Не в'їжджайте до Росії через непередбачувані наслідки вторгнення російської армії в Україну, загрози переслідування та затримання громадян США співробітниками місцевих служб безпеки, обмеження польотів до Росії та з Росії, обмежені можливості посольства допомагати громадянам США в Росії та можливість тероризму", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що громадяни США, які проживають або подорожують у Росії, повинні негайно виїхати.

"Виявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань", - радять у посольстві.

Зазначається, що можливості уряду США з надання планових або невідкладних послуг громадянам США в Росії сильно обмежені, особливо в районах, віддалених від посольства США в Москві.

Посольство наголошує, що після оголошення мобілізації у вересні РФ може відмовити у визнанні подвійного громадянства США, позбавити громадян доступу до консульської допомоги, призвати їх, а також перешкодити виїзду з країни.

Також у відомстві кажуть: громадянам США слід враховувати, що американські кредитні та дебетові картки не працюють у Росії, а можливості електронного переказу зі США вкрай обмежені через запроваджені проти російських банків санкції.

Посольство США рекомендує уникати будь-яких політичних або соціальних протестів і не фотографувати співробітників служби безпеки РФ.