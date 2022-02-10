Американські сенатори закликали Байдена надавати Україні більший обсяг розвідданих
Двопартійна група членів комітету з питань розвідки Сенату США написала листа президенту Джо Байдену із закликом ділитися з Україною більшою кількістю розвідданих на тлі російської агресії
Про це йдеться на офіційній сторінці голови комітету Марка Ворнера.
У листі зазначено, що президент РФ Володимир Путін загрожує свободі й безпеці українців, які "демонструють готовність діяти задля захисту власного суверенітету, свободи й демократично обраного уряду".
"З цією метою метою просимо США поділитися з Україною якомога більшим обсягом розвідувальної інформації. Росія є агресором, і ми повинні озброїти Україну важливою інформацією, необхідною для її захисту. Це відповідає інтересам національної безпеки США, а також інтересам наших союзників і партнерів у регіоні", - наголосили сенатори.
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