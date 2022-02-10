Американські сенатори закликали Байдена надавати Україні більший обсяг розвідданих

Про це йдеться на офіційній сторінці голови комітету Марка Ворнера.



У листі зазначено, що президент РФ Володимир Путін загрожує свободі й безпеці українців, які "демонструють готовність діяти задля захисту власного суверенітету, свободи й демократично обраного уряду".



"З цією метою метою просимо США поділитися з Україною якомога більшим обсягом розвідувальної інформації. Росія є агресором, і ми повинні озброїти Україну важливою інформацією, необхідною для її захисту. Це відповідає інтересам національної безпеки США, а також інтересам наших союзників і партнерів у регіоні", - наголосили сенатори.



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