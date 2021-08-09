Американські військові прибули у Вінницю для спільних навчань
Військовослужбовці 352-го крила сил спеціальних операцій США прибули до України двома військово-транспортними літаками МС-130 для проведення спільних навчань з українськими колегами, повідомляє Міністерство оборони України
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"У Вінницькій області авіатори 456-ї бригади транспортної авіації імені Дмитра Майбороди приймають американських колег", - йдеться у повідомленні.
У командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначають, що основною метою заходу є підвищення рівня сумісності між підрозділами країн-партнерів.
"Так, у межах навчань, які триватимуть близько місяця, військові двох країн обмінюватимуться досвідом у питаннях тактичної евакуації, надання першої медичної допомоги під час бойових дій, а також десантуванні особового складу та вантажів. У планах є проведення і спільних тренувальних польотів для поліпшення взаємодії між екіпажами MC-130 і Ан-26 в повітрі", - пишуть у пресслужбі.
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