Американські військові прибули у Вінницю для спільних навчань

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.



"У Вінницькій області авіатори 456-ї бригади транспортної авіації імені Дмитра Майбороди приймають американських колег", - йдеться у повідомленні.



У командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначають, що основною метою заходу є підвищення рівня сумісності між підрозділами країн-партнерів.



"Так, у межах навчань, які триватимуть близько місяця, військові двох країн обмінюватимуться досвідом у питаннях тактичної евакуації, надання першої медичної допомоги під час бойових дій, а також десантуванні особового складу та вантажів. У планах є проведення і спільних тренувальних польотів для поліпшення взаємодії між екіпажами MC-130 і Ан-26 в повітрі", - пишуть у пресслужбі.

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