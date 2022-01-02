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Американський філософ Фукуяма написав відкритий лист заарештованому в Криму журналісту Аріфмеметову

2 січня, 2022 неділя
17:00
Новини Осман Аріфмеметов

Відомий американський філософ, політичний економіст, прогнозист і публіцист японського походження Френсіс Фукуяма написав відкритий лист до арештованого у справі кримських мусульман цивільного журналіста Османа Аріфмеметова

Про це сьогодні, 2 січня 2022 року, повідомив проєкт КримРеалії.

"Крим став жертвою російського реваншизму та територіальної агресії. Росія боїться демократичної України: якщо Україні вдасться перейти до ліберальної демократії, це підірве настрої Росії щодо України та регіону загалом. Ситуація у Криму була невід’ємною частиною цієї боротьби.

Журналісти, подібні до вас (подібні до Аріфмеметова - ред.), відіграли важливу роль у збереженні правди, оскільки Росія продовжує затьмарювати медійну сферу дезінформацією. Без вашої хоробрості та прихильності ми знали б набагато менше про реальну ситуацію на місцях у Криму та про обмеження, які Росія наклала на населення. Ви були одним із перших громадянських журналістів, які висвітлили цю ситуацію у 2015 році. Через ваш сміливий репортаж ми знаємо про затримання та ув’язнення Беляла Аділова та Тимура Ібрагімова, двох ваших колег-журналістів, і соромно, що служби безпеки ув’язнили вас у в’язниці аналогічним чином", - зазначив у своєму листі Фукуяма.

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Також Фукуяма зазначив, що "у ці важкі часи ми думаємо про вашу дружину і трьох ваших дітей, які всі чекають дня вашого звільнення та повернення додому".

"Ми сподіваємося, що ви скоро з ними знову зустрінетеся. Дякуємо за ваше служіння правді через журналістику та за вашу роль у боротьбі України за свободу. Ми на Заході сподіваємось на ваше звільнення якнайшвидше", - додав Фукуяма.

Довідка

Осман Аріфмеметов народився 28 серпня 1985 року. Навчався у Таврійському національному університеті на факультеті математики й інформатики. До 2014 року Осман працював програмістом, потім зайнявся репетиторством: навчав дітей математиці й програмуванню.

Після анексії Криму Російською Федерацією та початку репресій проти кримських татар Осман зайняв активну громадянську позицію і став займатись журналістською діяльністю. Увесь свій вільний час він знімав на відео обшуки, що проходили у помешканнях кримських татар, їздив підтримувати співвітчизників на судові засідання, а також робив про це програми, розповідає Prisoners Voice.

За кілька днів до затримання Осман виїхав у Ростов-на-Дону, аби підтримати на судовому засіданні "першу сімферопольську групу" - п’ятьох кримських татар, затриманих російськими силовиками за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір" 12 жовтня 2016 року. Там у МакДональдзі його разом із Ремзі Бекіровим та Владленом Абдулкадировим 28 березня 2019 року затримали люди в масках зі зброєю. 


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