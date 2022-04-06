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Головна війна з Росією Американський генерал попередив, що війна України з Росією може тривати роками

Американський генерал попередив, що війна України з Росією може тривати роками

6 квітня, 2022 середа
11:45
війна з Росією Марк Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі заявив, що війна України проти Росії може затягтися на роки

Про це повідомляє Голос Америки

Під час доповіді перед членами комітету в справах збройних сил Палати представників США Міллі попередив, що на швидке завершення війни в Україні розраховувати не варто. 

"Я вважаю, що це затяжний конфлікт, який вимірюватиметься роками. Не знаю, чи можна говорити про десятиліття, але кілька років – це точно. Я думаю, що США, НАТО, Україна та всі союзники та партнери, які її підтримують, будуть втягнуті в це протягом тривалого часу", - сказав Міллі. 

 Він підкреслив, що вторгнення Росії в Україну є найсерйознішою загрозою миру та безпеці Європи і, можливо, всього світу за всю його 42-річну кар'єру в збройних силах США. 

"Сполучені Штати перебувають у вкрай важливому та історичному, геостратегічному поворотному моменті. Ми опиняємось у світі, який стає більш нестабільним, і потенціал значного міжнародного конфлікту між великими державами зростає, а не зменшується", - наголосив Міллі.

Він підкреслив, що Росія, "зберігає великий та різноманітний ядерний потенціал, щоб загрожувати США" та їхнім союзникам.

"Ми чули дуже провокаційну риторику щодо рівня бойової готовності російських ядерних сил", - сказав Міллі. 

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ядерна зброя
Конгрес США
російська агресія
доповідь
США
палата представників
Марк Міллі
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