Американський генерал попередив, що війна України з Росією може тривати роками

Про це повідомляє Голос Америки.

Під час доповіді перед членами комітету в справах збройних сил Палати представників США Міллі попередив, що на швидке завершення війни в Україні розраховувати не варто.

"Я вважаю, що це затяжний конфлікт, який вимірюватиметься роками. Не знаю, чи можна говорити про десятиліття, але кілька років – це точно. Я думаю, що США, НАТО, Україна та всі союзники та партнери, які її підтримують, будуть втягнуті в це протягом тривалого часу", - сказав Міллі.

Він підкреслив, що вторгнення Росії в Україну є найсерйознішою загрозою миру та безпеці Європи і, можливо, всього світу за всю його 42-річну кар'єру в збройних силах США.

"Сполучені Штати перебувають у вкрай важливому та історичному, геостратегічному поворотному моменті. Ми опиняємось у світі, який стає більш нестабільним, і потенціал значного міжнародного конфлікту між великими державами зростає, а не зменшується", - наголосив Міллі.

Він підкреслив, що Росія, "зберігає великий та різноманітний ядерний потенціал, щоб загрожувати США" та їхнім союзникам.

"Ми чули дуже провокаційну риторику щодо рівня бойової готовності російських ядерних сил", - сказав Міллі.

6 лютого генерал Марк Міллі заявив, що в разі російського вторгнення Київ може бути захоплений впродовж 72 годин.

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