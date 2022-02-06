Генерал Міллі на закритому брифінгу в конгресі США попередив, що РФ може захопити Київ за 72 години, - Fox News

Про це повідомляє телеканал Fox News.

За інформацією джерел телеканалу в Конгресі США, таку інформацію Міллі повідомив конгресменам.

Під час закритих брифінгів для конгресменів 2 і 3 лютого Міллі стверджував, що під час захоплення Києва можуть загинути до 15 тис. українських солдатів і до 4 тис. російських.

У зв'язку з цим, конгресмени висловили занепокоєння, що американська адміністрація недостатньо швидко постачає до України системи ППО.

За даними Fox News, на брифінгах, крім генерала Міллі, були присутні держсекретар Ентоні Блінкен, глава Пентагону Ллойд Остін, керівник розвідки Евріл Гейнс та міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.