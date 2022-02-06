Генерал Міллі на закритому брифінгу в конгресі США попередив, що РФ може захопити Київ за 72 години, - Fox News
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що в разі російського вторгнення Київ може бути захоплений впродовж 72 годин
Про це повідомляє телеканал Fox News.
За інформацією джерел телеканалу в Конгресі США, таку інформацію Міллі повідомив конгресменам.
Під час закритих брифінгів для конгресменів 2 і 3 лютого Міллі стверджував, що під час захоплення Києва можуть загинути до 15 тис. українських солдатів і до 4 тис. російських.
У зв'язку з цим, конгресмени висловили занепокоєння, що американська адміністрація недостатньо швидко постачає до України системи ППО.
За даними Fox News, на брифінгах, крім генерала Міллі, були присутні держсекретар Ентоні Блінкен, глава Пентагону Ллойд Остін, керівник розвідки Евріл Гейнс та міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.
- 6 лютого повідомлялося, що за оцінками американських джерел, у разі російського вторгнення, Україна може втратити до 50 тис. цивільних та до 25 тисяч військових загиблими.
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