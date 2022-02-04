Американський телеканал показав Путіна під час виходу збірної України на церемонії відкриття Олімпіади

Про це повідмоляє "Цензор.НЕТ"



Відзначимо, що телеканал NBC супроводив вихід збірної України розповіддю про сотні тисяч російських військових, які стоять біля нашого кордону.



"За Володимиром Путіним, який тут сьогодні, зрозуміло, спостерігає весь світ. Росія надіслала понад 100 тис. військових на кордони з трьох боків України. Влада США загрожує жорсткими санкціями, якщо Росія щось зробить", - сказала коментатор.



Сьогодні, 4 лютого, у столиці Китаю відбулась урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022. У параді учасників змагань на Національному стадіоні взяла участь і збірна України.



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На урочистій церемонії відкриття прапор України несли олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу в лижній акробатиці Олександр Абраменко і срібна призерка юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання у танцях на льоду Олександра Назарова.



Президент України Володимир Зеленський був відсутній на події у Пекіні.

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