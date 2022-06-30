Американського співака Ар Келлі, володаря трьох "Греммі", засудили до 30 ув'язнення за сексуальне насильство
Співак Ар Келлі (R. Kelly) отримав черговий вирок – 30 років ув'язнення за використання статусу знаменитості для сексуального насильства над дітьми та жінками
Про це повідомляє BBC."55-річного R&B-виконавця було засуджено у вересні минулого року в Нью-Йорку за рекет і злочини, пов’язані з торгівлею людьми. Адвокати співака, справжнє ім'я якого Роберт Сильвестр Келлі, просили мінімального покарання (10 років) і кажуть, що він подасть апеляцію", – пише BBC
Потерпілі та свідки звинувачення розповіли, що Ар Келлі неодноразово вступав у сексуальні стосунки з неповнолітніми, жорстоко поводився з жінками. Співак тримав їх під замком проти їхньої волі, змушував до праці, а також вирішував, коли їм спати, їсти, митися. Ар Келлі свою провину не визнав ."На суді восени минулого року дев’ять жінок і двоє чоловіків наочно описали сексуальне та емоційне насильство Келлі, а кілька заявили під присягою, що вони були неповнолітніми, коли він вперше мав з ними секс", – пише Variety.
Келлі – один із найуспішніших виконавців 1990-х та 2000-х, володар трьох музичних премій "Греммі", автор пісень "I Believe I Can Fly" та "Ignition".
- Нагадаємо, 28 червня 101-річного ексохоронця концтабору "Заксенгаузен" засудили до 5 років ув'язнення.
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