Американського журналіста Фенстера звільнили з в'язниці у М'янмі

Про це повідомляє BBC.



Журналіст Денні Фенстер вилетів із М'янми, де його напередодні засудили до 11 років ув'язнення.



Фенстера затримали у травні цього року - він був одним із десятків журналістів, яких тримали під арештом після військового перевороту у країні.



Зазначається, що звільнення журналіста відбулося завдяки переговорам колишнього посла США Білла Річардсона із військовими силами М'янми.



Держсекретар Ентоні Блінкен привітав Фенстера та додав, що США очікує звільнення інших несправедливо ув'язнених.





We welcome the release of U.S. journalist Danny Fenster from prison in Burma. We continue to call for the release of others who remain unjustly imprisoned in Burma. https://t.co/2DCxm8j83i — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 15, 2021

Раніше повідомлялося, що 12 листопада військові сили, які захопили владу у М'янмі, засудили 37-річного американського журналіста Денні Фенстера до 11 років ув'язнення. Його звинувачували у підбурюванні незгоди з армією, незаконній організації та порушенні іміграційних законів, а незадовго до оголошення вироку до списку додали тероризм.

Довідка: У лютому 2021 року після обрання нового правління М'янми на демократичних виборах збройні сили влаштували військовий переворот. Під час протестів хунта М'янми вбила понад 1 200 людей.