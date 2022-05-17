Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ще до ухвалення ленд-лізу Україна подавала список до Пентагону стосовно зброї першої необхідності. Власне ракетні системи HIMARS були в пріоритеті, як один з видів багатофункціональної далекобійної зброї. Штати не відмовляють у цій зброї, проте вони формують певну процедуру її отримання. Зокрема повинен бути зразок зброї, фахівець, який її використовує, та логістика для ефективного використання цієї зброї. Що стосується "Хімарсів", то тут необхідно забезпечити ефективність використання, зокрема отримання якісних розвідувальних даних. Доки ці питання не будуть вирішені, не варто очікувати швидкого постачання цієї зброї", – сказав Згурець.



Також експерт наголосив, що все ж впродовж ближчого часу питання щодо "Хімарсів" має бути розв’язаним.



"Впродовж місяця-півтора ця тема має бути вирішена, адже на всіх переговорах дипломати, військові, головнокомандувач ЗСУ і всі інші завжди ставлять питання стосовно "Хімарсів", – сказав він.



Згурець додав, що ракетна система HIMARS вагома тим, що може знищувати цілі на відстані від 70 до 300 км. Сьогодні ж Україна має обмежені можливості щодо ураження цілей на дальніх відстанях. Це, зокрема, може робити лише система "Смерч", яка може ліквідувати цілі на відстані 120 км. Проте кількість цих систем у нас обмежена.



"Отримання ракетних комплексів "Хімарс", який уражають ціль до 300 км, нам допоможе передовсім для перерізання логістичних шляхів, які йдуть на нашу територію з боку РФ. Таким чином ми позбавимо росіян боєприпасів, техніки та палив, й водночас підсилимо суттєво наші можливості", – наголосив експерт.



Українські військові вже отримали американські гаубиці M-777 та почали використовувати їх на передовій

