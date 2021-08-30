Американці перехопили 5 ракет націлених на аеропорт Кабула

Про це пише Reuters.



Американський чиновник повідомив агентству Reuters, що частина ракет була перехоплена системою протиракетної оборони.



Атака сталася на наступний день після того, як американські сили здійснили другу атаку безпілотників в Афганістані після вибуху смертника в четвер в аеропорту, в результаті якого загинули майже 200 людей. Серед загиблих також було щонайменше 13 американських військових.



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Афганські ЗМІ повідомляють, що ракетний удар у понеділок був здійснений з задньої частини автомобіля. За даними інформаційного агентства Pajhwok, кілька ракет влучили в різні частини столиці Афганістану.



Кілька ракет були випущені в міжнародний аеропорт Кабула, за день до закінчення строку виходу американських військ з Афганістану.



Білий дім, який підтвердив напад, заявив, що операції з евакуації в аеропорту не перериваються, додавши, що президента США Джо Байдена проінформували про останню ракетну атаку в понеділок вранці, спрямовану на аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі, передає Аль Джазіра.

28 серпня до України з Афганістану вилетіли три літаки із майже 400 евакуйованими особами.