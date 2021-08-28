США почали виводити військових з аеропорту в Кабулі

Про це повідомляє Reuters.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, американські військовослужбовці почали процес виведення сил з аеропорту Кабула. Водночас, він зазначив, що аеропорт наразі залишається під контролем армії США.

Передбачається, що виведення американських військових з аеропорту Кабула завершиться 31 серпня.

У свою чергу, генерал-майор Хенк Тейлор повідомив, що американські військові під час операції, проведеної в аеропорту Кабула вже евакуювали 117 тис. осіб. Майже всі вони громадяни Афганістану, а близько 5,4 тис. - громадяни США.

28 серпня до України з Афганістану вилетіли три літаки із майже 400 евакуйованими особами.

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