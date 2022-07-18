Американці залишають Росію без додаткових союзників, - експерт - міжнародник Краєв
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" вважає, що візити Байдена до Саудівської Аравії та Ізраїлю – це формування нової системи безпеки та взаємозв'язків на Близькому Сході
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Олександр Краєв прокоментував результати візитів президента США, Джо Байдена, на Близький Схід.
"Треба дивитися з геополітичної точки зору, тому що візити Байдена до Саудівської Аравії та Ізраїлю – це формування нової системи безпеки на Близькому Сході. Відповідно, нова система системи взаємозв'язків у регіоні – це ще один удар по тому, як росіяни називають своїм м'яким підчерев'ям, і ще одна спроба відбити у росіян союзників, які у них були у цьому регіоні", - зазначив експерт – міжнародник.
Краєв розповів, що Байден домовлявся по енергетиці, збільшення видобутків нафти, перенаправлення потоків продажу на європейські ринки, також обговорювалися питання по зброї. Наскільки відомо, з Саудівською Аравією Байден домовився про переведення всієї зброї старого зразка, у тому числі й радянської, для України. А третє питання – формування нової системи безпеки, тобто нові політичні альянси та формування нової взаємозалежності.
"Для України це означає, що з енергетичної точки зору, ще більше послаблюються російські позиції, тому що після цього візиту по суті Росію викинули зі всіх проєктів ОПЕК. По зброї – буде надане для нас нове озброєння і ми зможемо закривати ті проблеми у нашому оборонному бюджеті, які зараз маємо. З політичної точки зору, американці для нас залишають Росію без додаткових союзників. Раніше росіяни намагалися встановити зв'язки з саудитами, погрожувати Ізраїлю. А американці змогли запевнити й тих, і інших союзників. Також і переговори з Іраном завершаться позитивно, і він відійде від Росії", - пояснив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".
- Саудівська Аравія зобов'язалася збільшити видобуток нафти на 50%
- Байден у Саудівській Аравії пообіцяв зробити все, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї
- Також голова ОП Андрій Єрмак заявив, що рішення Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти дасть змогу знизити ціни у світі й прибутки РФ
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.13
Купівля 36.13Продаж 37.14
-
EUR
Купівля 36.09Продаж 37.33
- Актуальне
- Важливе