Американці залишають Росію без додаткових союзників, - експерт - міжнародник Краєв

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Олександр Краєв прокоментував результати візитів президента США, Джо Байдена, на Близький Схід.



"Треба дивитися з геополітичної точки зору, тому що візити Байдена до Саудівської Аравії та Ізраїлю – це формування нової системи безпеки на Близькому Сході. Відповідно, нова система системи взаємозв'язків у регіоні – це ще один удар по тому, як росіяни називають своїм м'яким підчерев'ям, і ще одна спроба відбити у росіян союзників, які у них були у цьому регіоні", - зазначив експерт – міжнародник.



Краєв розповів, що Байден домовлявся по енергетиці, збільшення видобутків нафти, перенаправлення потоків продажу на європейські ринки, також обговорювалися питання по зброї. Наскільки відомо, з Саудівською Аравією Байден домовився про переведення всієї зброї старого зразка, у тому числі й радянської, для України. А третє питання – формування нової системи безпеки, тобто нові політичні альянси та формування нової взаємозалежності.



"Для України це означає, що з енергетичної точки зору, ще більше послаблюються російські позиції, тому що після цього візиту по суті Росію викинули зі всіх проєктів ОПЕК. По зброї – буде надане для нас нове озброєння і ми зможемо закривати ті проблеми у нашому оборонному бюджеті, які зараз маємо. З політичної точки зору, американці для нас залишають Росію без додаткових союзників. Раніше росіяни намагалися встановити зв'язки з саудитами, погрожувати Ізраїлю. А американці змогли запевнити й тих, і інших союзників. Також і переговори з Іраном завершаться позитивно, і він відійде від Росії", - пояснив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

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