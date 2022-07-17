Збільшення видобутку нафти Саудівською Аравією допоможе знизити прибутки РФ, - Єрмак
Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що рішення Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти дасть змогу знизити ціни у світі й прибутки РФ
Про це він написав у телеграмі.
"Рішення Саудівської Аравії збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти на мільйон барелів, до 13 млн на день, допоможе дещо знизити світові ціни, а також зменшити російські прибутки", - наголосив він.
За словами Андрія Єрмака, зараз важливо, щоб світові лідери домовилися про обмеження ціни на російську нафту. Він зауважив, що цю ідею пропонувала група Макфола-Єрмака як тимчасовий захід перед повним ембарго. Також її просувають США.
"Світ повинен зрозуміти, що життя без російських енергоресурсів існує. Так само існує життя і без держави-терориста Росії", - зауважив Андрій Єрмак.
- 16 липня повідомляли, що президент США Джо Байден приїхав із робочим візитом до Саудівської Аравії домовлятися про нафту, енергетичну безпеку на тлі санкцій проти Росії.
- Саудівська Аравія зобов'язалася збільшити видобуток нафти на 50%.
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