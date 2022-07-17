Про це він написав у телеграмі.

"Рішення Саудівської Аравії збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти на мільйон барелів, до 13 млн на день, допоможе дещо знизити світові ціни, а також зменшити російські прибутки", - наголосив він.

За словами Андрія Єрмака, зараз важливо, щоб світові лідери домовилися про обмеження ціни на російську нафту. Він зауважив, що цю ідею пропонувала група Макфола-Єрмака як тимчасовий захід перед повним ембарго. Також її просувають США.

"Світ повинен зрозуміти, що життя без російських енергоресурсів існує. Так само існує життя і без держави-терориста Росії", - зауважив Андрій Єрмак.

16 липня повідомляли, що президент США Джо Байден приїхав із робочим візитом до Саудівської Аравії домовлятися про нафту, енергетичну безпеку на тлі санкцій проти Росії.

Саудівська Аравія зобов'язалася збільшити видобуток нафти на 50%.

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