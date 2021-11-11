АМКУ дозволив Mastercard та Visa знизити міжбанківську комісію
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив Mastercard та Visa знизити міжбанківську комісію інтерчейндж відповідно укладеного з Національним банком України меморандумом
Про це повідомила пресслужба АМКУ.
Згідно з повідомленням, Комітет дозволив компаніям Mastercard та Visa зменшити розмір внутрішньодержавної банківської ставки інтерчейндж.
Зазначається, що узгоджені дії зі зменшення міжбанківських комісій здійснюється в рамках Меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку, який буде реалізовано компанією Mastercard, Visa та Національним банком України.
За даними АМКУ, зниження на 1,2% або менше граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій в Україні відносно споживчих платіжних реквізитів відбудеться з наступного робочого дня після сплину 14 календарних днів від дати отримання дозволу АМКУ.
Наступні етапи зниження відбуватимуться з 1 липня 2022 роу - до 1% або менше та з 1 липня 2022 року - до 0,9% або менше.
У пресслужбі зауважили, що заплановані узгоджені дії стосуються лише міжбанківських комісій для споживчих карток.
В АМКУ також додали, що при ухваленні рішення були опитані всі залучені сторони - банки та торгово-сервісні підприємства. Більшість банків зазначили достатність конкуренції на ринку послуг карткових платіжних систем. Підприємства не надали жодних заперечень.
Позитивними ефектами цього рішення в АМКУ назвали збереження обсягу безготівкових розрахунків та потенційне збільшення кількості транзакцій через платіжні картки. Крім того, це рішення має сприяти розвитку малого та середнього підприємництва.
- Нагадаємо, 23 березня Національний банк України (НБУ) виступив проти обмеження міжбанківської комісії.
- Згодом у ПриватБанку заявили, що можуть відключити Apple Pay і Google Pay у разі законодавчого обмеження ставки інтерчейндж та еквайрингу.
- Служба безпеки України назвала завищені ставки еквайрингу загрозою національної безпеки.
- Ставка інтерчейндж - це комісія, яку банк, що обслуговує магазин (банк-еквайр), перераховує банку, з картки якого клієнт здійснив оплату (банку-емітенту).
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