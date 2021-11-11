АМКУ дозволив Mastercard та Visa знизити міжбанківську комісію

Про це повідомила пресслужба АМКУ.



Згідно з повідомленням, Комітет дозволив компаніям Mastercard та Visa зменшити розмір внутрішньодержавної банківської ставки інтерчейндж.



Зазначається, що узгоджені дії зі зменшення міжбанківських комісій здійснюється в рамках Меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку, який буде реалізовано компанією Mastercard, Visa та Національним банком України.



За даними АМКУ, зниження на 1,2% або менше граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій в Україні відносно споживчих платіжних реквізитів відбудеться з наступного робочого дня після сплину 14 календарних днів від дати отримання дозволу АМКУ.



Наступні етапи зниження відбуватимуться з 1 липня 2022 роу - до 1% або менше та з 1 липня 2022 року - до 0,9% або менше.



У пресслужбі зауважили, що заплановані узгоджені дії стосуються лише міжбанківських комісій для споживчих карток.



В АМКУ також додали, що при ухваленні рішення були опитані всі залучені сторони - банки та торгово-сервісні підприємства. Більшість банків зазначили достатність конкуренції на ринку послуг карткових платіжних систем. Підприємства не надали жодних заперечень.



Позитивними ефектами цього рішення в АМКУ назвали збереження обсягу безготівкових розрахунків та потенційне збільшення кількості транзакцій через платіжні картки. Крім того, це рішення має сприяти розвитку малого та середнього підприємництва.

Нагадаємо, 23 березня Національний банк України (НБУ) виступив проти обмеження міжбанківської комісії.

Згодом у ПриватБанку заявили, що можуть відключити Apple Pay і Google Pay у разі законодавчого обмеження ставки інтерчейндж та еквайрингу.

Служба безпеки України назвала завищені ставки еквайрингу загрозою національної безпеки.

Ставка інтерчейндж - це комісія, яку банк, що обслуговує магазин (банк-еквайр), перераховує банку, з картки якого клієнт здійснив оплату (банку-емітенту).