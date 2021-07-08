АМКУ дозволив Мінінфраструктури фінансувати будівництво злітної смуги аеропорту "Дніпро"

Про це повідомила пресслужба АМКУ.



Згідно з повідомленням, АМКУ визнав допустимою призупинену раніше державну допомогу, яку Мінінфраструктури надавало на проєктування та будівництво злітно-посадокової смуги міжнародного аеропорту "Дніпро".



Зазначається, що Комітет розглянув матеріали відповідної справи та визнав, що підтримка заходів із безпеки аеродрому на підставі бюджетної програми обсягом 169,9 млн грн не є держвною допомогою відповідно до закону "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".



Водночас АМКУ визнав державною допомогою підтримку з проєктування та будівнитцтва аеродрому, яка виділяється Міністерством для держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проєктів" та експлуатанта - Міжнародного аеропорту "Дніпро" загальним обсягом понад 6 млрд грн.



Так, Комітет вирішив, що ця держдопомога є допустимою для конкуренції за умови забезпечення відкритої, конкурентної, прозорої та недискримінаційної процедури відбору майбутнього експлуатанта аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпро". Для цього Мінінфраструктура має погодити порядок такого відбору до початку його проведення.

Крім того, держава має забезпечити, щоб міжнародний аеропорт "Дніпро" був відкритий для всіх авіаперевізників і не використовувався лише одним з них, а також щороку подавати звітність щодо пасажиропотоку та отриманого прибутку. Також у разі зміни динаміки цих показників на період амортизації до 2045 року, подавати додаткові повідомлення.