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Amnesty International Polska рішуче закликає притягнути росіян до відповідальності за воєнні злочини

6 серпня, 2022 субота
00:03
Світ Amnesty International дискредитував

Польський офіс Amnesty International після виходу скандального звіту організації опублікував заяву, в якій засудив злочини росіян в Україні

Про це йдеться у заяві Amnesty International Polska.

У документі наголошено, що Amnesty International "постійно засуджує вторгнення Росії в незалежну Україну і не раз закликало до притягнення російських сил до відповідальності за скоєні воєнні злочини та грубі порушення міжнародного гуманітарного права".

"З перших днів агресії Росії проти України російські війська вчиняють нелюдські напади не лише на окремі цивільні об’єкти, а й на багатомільйонні міста, невеликі містечка та села, часто населені лише мирними жителями. ЗСУ, за підтримки демократичних країн усього світу, включно з Польщею, захищаються від жорстокого і несправедливого нападу, воюючи в нерівних умовах, нав’язаних агресором", – йдеться в заяві.

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Amnesty International Polska наголошує, що ключовим у будь-якому збройному конфлікті є захист цивільного населення.

"Незалежність, неупередженість і підкріплення доказами є головними принципами, на яких ґрунтується діяльність нашої організації. Ми знаємо, що в умовах оборонної війни – прямому збройному зіткненні із силами вторгнення – виникають ситуації, в яких близькість бою може ускладнити забезпечення безпеки цивільного населення", – зазначається в заяві.

  • 5 серпня глава українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила про звільнення.
  • Неурядова правозахисна організація "Amnesty International" заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Подоляк і Лубінець жорстко відповіли організації
  • Згодом президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста
  • Експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський розповів, що в неурядовій правозахисній організації "Amnesty International" не розуміють, що росіяни не сприймають українців як націю
  • Пізніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала заяву Amnesty International та сказала, якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки для мирних мешканців не було б

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Новини
Польща
воєнні злочини Росії
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