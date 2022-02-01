Amnesty International звинуватили Ізраїль у проведенні політики апартеїду

Про це повідомляється у заяві Amnesty International.



"Ізраїльська влада має бути притягнута до відповідальності за скоєння злочину апартеїду щодо палестинців", - заявила організація, представляючи нову доповідь.



У доповіді йдеться, що жорстока політика Ізраїлю щодо сегрегації, позбавлення власності та відчуження на всіх підконтрольних йому територіях дорівнює апартеїду. Зазначається, що у Ізраїлі арабські громадяни становлять понад 20% населення.



"Незалежно від того, живуть вони в Газі, Східному Єрусалимі та на решті Західного берега річки Йордан, чи в самому Ізраїлі, палестинці розглядаються як неповноцінна расова група і систематично позбавляються їхніх прав", - заявила генеральна секретарка Amnesty Агнес Калламар.



В організації підкреслили, що не порівнюють ставлення Ізраїлю до палестинців з умовами в ПАР часів апартеїду, але заявили, що поведінка і політика держави відповідають критеріям злочину, визначеним міжнародним правом, зокрема, Конвенцією про апартеїд та Римським статутом.



Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало Amnesty відкликати звіт. У МЗС заявили, що організація "цитує брехню, поширену терористичними організаціями".



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