Amnesty International звинуватили Ізраїль у проведенні політики апартеїду
Правозахисна організація Amnesty International назвала Ізраїль державою "апартеїду", яка розглядає палестинців як "нижчу расову групу"
Про це повідомляється у заяві Amnesty International.
"Ізраїльська влада має бути притягнута до відповідальності за скоєння злочину апартеїду щодо палестинців", - заявила організація, представляючи нову доповідь.
У доповіді йдеться, що жорстока політика Ізраїлю щодо сегрегації, позбавлення власності та відчуження на всіх підконтрольних йому територіях дорівнює апартеїду. Зазначається, що у Ізраїлі арабські громадяни становлять понад 20% населення.
"Незалежно від того, живуть вони в Газі, Східному Єрусалимі та на решті Західного берега річки Йордан, чи в самому Ізраїлі, палестинці розглядаються як неповноцінна расова група і систематично позбавляються їхніх прав", - заявила генеральна секретарка Amnesty Агнес Калламар.
В організації підкреслили, що не порівнюють ставлення Ізраїлю до палестинців з умовами в ПАР часів апартеїду, але заявили, що поведінка і політика держави відповідають критеріям злочину, визначеним міжнародним правом, зокрема, Конвенцією про апартеїд та Римським статутом.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало Amnesty відкликати звіт. У МЗС заявили, що організація "цитує брехню, поширену терористичними організаціями".
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