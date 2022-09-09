Про це повідомляє CNN.

Арабські країни Перської затоки розпочали на рідкість скоординовану кампанію проти стрімінгового гіганта Netflix, закликаючи його видалити "образливі" матеріали, оскільки вони намагаються регулювати телевізійний контент, створений за межами їх юрисдикції.

У вівторок, 7 вересня, Саудівська Аравія виступила із заявою від імені Шести держав Ради співробітництва Перської затоки, в якій йдеться, що альянс просить Netflix видалити програми, які порушують ісламські цінності, включаючи певний контент, призначений для дітей.

Об’єднані Арабські Емірати опублікували власну заяву. У ній стверджується, що Netflix порушує місцеві правила та "суперечить суспільним цінностям країни". Уповноважені особи відтепер стежитимуть за контентом Netflix і вживатимуть заходів, якщо місцеві закони будуть порушуватися.

У заявах не уточнюється, який контент є образливим, але саудівський державний канал новин Al Ekhbariya у вівторок опублікував повідомлення із засудженням стрімінгового сервісу за "пропаганду сексуальних відхилень" серед дітей.

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