"Аморальний контент". Арабські країни Перської затоки вимагають від Netflix видалити "образливі матеріали"
Який саме контент вважають образливим, не уточнюють
Про це повідомляє CNN.
Арабські країни Перської затоки розпочали на рідкість скоординовану кампанію проти стрімінгового гіганта Netflix, закликаючи його видалити "образливі" матеріали, оскільки вони намагаються регулювати телевізійний контент, створений за межами їх юрисдикції.
Об’єднані Арабські Емірати опублікували власну заяву. У ній стверджується, що Netflix порушує місцеві правила та "суперечить суспільним цінностям країни". Уповноважені особи відтепер стежитимуть за контентом Netflix і вживатимуть заходів, якщо місцеві закони будуть порушуватися.
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