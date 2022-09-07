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Жорстко і без героїзму. Netflix екранізує антивоєнний роман Ремарка "На Західному фронті без змін". Трейлер

7 вересня, 2022 середа
12:37
Культура Netflix екранізує антивоєнний шедевр Ремарка жорстко і без героїзму

Роман Ремарка вже майже століття вивчають на заняттях з літератури в усьому світі ,а цьогоріч він отримає надзвичайно жорстоку адаптацію у кіно

Про це пише vogue.ua.

Нова версія "На Західному фронті без змін", що її зняв німецький режисер Едвард Бергер ("Ваша честь", "Патрік Мелроуз"), виходить на Netflix 28 жовтня 2022 року. Цей фільм Німеччина збирається висунути на здобуття премії "Оскар" на майбутній церемонії. Прем’єра стрічки відбудеться на Міжнародному кінофестивалі в Торонто 12 вересня 2022 року.

"На Західному фронті без змін" — це класична антивоєнна історія, що розповідається з погляду молодого німецького солдата під час Першої світової війни. Спершу герой відчуває нереалістичний патріотичний запал під впливом пропагованого шовінізму й націоналізму. Однак незабаром він дізнається про надзвичайно жорстоку реальність, про те, яким насправді є життя на передовій. Актор Фелікс Каммерер зіграв головного героя, Пауля Боймера. Також у фільмі з’явиться зірка німецького кінематографа Даніель Брюль ("Безславні виродки", "Прибулець") у ролі Маттіаса Ерцбергера, який підписав мирний договір між Антантою та Німецькою імперією в листопаді 1918 року.

Оригінальний роман Еріха Марії Ремарка сам по собі був радикальним зображенням війни, що не сподобалося багатьом німецьким читачам — вони сприйняли його як потенційну критику німецьких військових зусиль. Книжці також протистояв щораз більший вплив нацистської партії в Німеччині 1930-х, оскільки її пацифістське послання суперечило нестримному націоналізму нацистів. Коли в 1933 році партія Гітлера захопила контроль над Німеччиною, роман "На Західному фронті без змін" заборонили, а всі копії книжки спалили.

Тим часом у наведеному нижче трейлері жодне зі страхіть війни не обійшла стороною екранізація Netlix — у фільмі зображено навіть солдатів, яких заживо підпалювали вогнеметами в окопах противника. Це не типове кіно про війну — у стрічці "На Західному фронті без змін" немає ні героїзму, ні великих пригод.

"Я, як і всі ми, дивлюся багато американських і англійських фільмів, іноді серед них трапляється фільм про війну чи навіть антивоєнний фільм. І я вважаю їх надзвичайно цікавими. Але відчуваю, що вони ніколи не показують мій кут зору, моє бачення як німця, - розповідає Едвард Бергер The Hollywood Reporter. - В Америці, яка врятувала Європу від фашизму, чи в Англії, яка зазнала нападу й була втягнена у війну проти власної волі, солдати повернулися додому, звісно, травмовані та психологічно зламані, але прославлені, як герої. У багатьох країнах війна стала подією, яка сприймається в національній психіці як щось, чим суспільство частково пишається. Для німців це з точністю до навпаки. У нашій національній психіці немає нічого, окрім провини, жаху, терору та руйнувань".

Трейлер до нового фільму вийшов учора ,6 вересня, і уже встиг набрати понад 0,5 млн переглядів.

  • Відзначимо, нещодавно вийшов новий серіал Amazon "Володар перснів: Персні влади" ,який  показав найліпший старт за всю історію існування сервісу.
  • Проте фільм також зазнав нищівної критики, зокрема від Ілона Маска, який вкрай негативно сприйняв кіноверсію бестселера від свого конкурента у рейтингу багатіїв та освоєнні космосу Джефа Безоса.

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