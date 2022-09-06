"Толкін крутиться в труні". Ілон Маск розкритикував новий серіал "Володар перснів"
Ілон Маск розкритикував серіал свого конкурента у рейтингу багатіїв та освоєнні космосу Джефа Безоса "Володар перснів"
Про це Маск написав у твітері
Американський мільярдер вибухнув гнівними коментарями. Йому не сподобалося, що чоловічі персонажі в серіалі показані безпорадними та недалекими, а всі позитивні якості дісталися Галадріель.
"Толкін крутиться в труні... Кожен чоловічий персонаж – боягуз чи виродок, або й те, й інше. Тільки Галадріель смілива, розумна та добра", - пише мільярдер та ентузіаст космосу.
Шоу "Володар перснів: Персні влади" створене компанією Amazon Джефа Безоса. Причому, за інформацією Variety, він брав найактивнішу участь у зйомках.
Як відомо, Безос та Маск конкурують за статус найбагатшої людини планети. Також вони обоє претендують на першість в освоєнні Космосу.
- Відзначимо, новий серіал Amazon "Володар перснів: Персні влади" показав найліпший старт за всю історію існування сервісу. Шоу стартувало 2 вересня. На платформі з’явилося одразу два епізоди. Amazon рапортує, що їх подивилося 25 мільйонів глядачів, і це абсолютний рекорд у рамках стрімінга Amazon Prime Video (і до речі, це також більше, аніж кількість переглядів перших двох епізодів серіалу HBO "Дім дракона", перша серія котрого зібрала 10 мільйонів переглядів, а друга – 12 із гаком).
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