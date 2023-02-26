Відео оприлюднив канал MMA Junkie.

"Українці, я люблю вас, мій народе. Вчора була річниця з того моменту, як божевільний Путін почав війну в моїй країні. Він хоче вбивати українців. Я хочу подякувати українській армії за захист моєї країни. Хочу подякувати всім, хто допомагає моїй країні. Будь ласка, не забувайте про те, що відбувається, бо сьогодні цей божевільний атакує Україну, але ми не знаємо, що він зробить завтра", - сказав Ярослав Амосов після впевненої перемоги над Логаном Сторлі за очками.

Українець у ніч проти 26 лютого у Дубліні переміг американця, який володів поясом "тимчасового" чемпіона Bellator та захистив титул у напівсередній вазі (до 77 кг)

Ярослав Амосов здобув чемпіонський пояс у червні 2021 року, коли переміг за очками бразильця Дугласа Ліму. У травні 2022 року він мав захищати титул проти британця Майкла Пейджа, проте вступив до лав Тероборони у рідному Ірпені. Бій було скасовано, а Пейдж у поєдинку за тимчасовий титул поступився Сторлі.

Амосов вже вдруге переміг Сторлі. він зустрічався з американцем у листопаді 2020 року та здолав його роздільним рішенням суддів.