Аналітики ISW розповіли про значні втрати окупантів на острові в дельті Дніпра

Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.

За даними аналітиків, втрати викликали обурення щодо російського військового командування. Повідомляється, що командири окупантів нібито ігнорують скарги особового складу про великі втрати та тяжкі умови.

Командир роти армії РФ намагався евакуювати свій підрозділ із острова, але старші командири зупинили евакуацію, відіслали командира та звільнили двох інших командирів, які підтримали висновок.

Інші офіцери російської армії розкритикували вище командування за нездатність взяти відповідальність під час евакуації. Російський інформаційний простір раніше критикував військове командування за аналогічні невдачі в боях біля Антонівського мосту.