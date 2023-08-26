Аналітики ISW розповіли про значні втрати окупантів на острові в дельті Дніпра
Армія РФ зазнала значних втрат за недостатньої підтримки на одному з островів у дельті Дніпра, розташованому у Херсонській області
Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.
За даними аналітиків, втрати викликали обурення щодо російського військового командування. Повідомляється, що командири окупантів нібито ігнорують скарги особового складу про великі втрати та тяжкі умови.
Командир роти армії РФ намагався евакуювати свій підрозділ із острова, але старші командири зупинили евакуацію, відіслали командира та звільнили двох інших командирів, які підтримали висновок.
Інші офіцери російської армії розкритикували вище командування за нездатність взяти відповідальність під час евакуації. Російський інформаційний простір раніше критикував військове командування за аналогічні невдачі в боях біля Антонівського мосту.
- 7 серпня у ГУР заявили, що його спецпризначенці у ході операції на тимчасово окупованому лівобережжі Дніпра в Херсонській області знищили ракетний підрозділ російської армії.
- 9 серпня, у традиційному зведенні аналітики Інституту вивчення війни зазначили про те, що кілька російських військових блогерів повідомили про висадку українськими силами до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері, та прорвали там оборону вглиб до 800 метрів. Міноборони України спростувало цю інформацію.
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