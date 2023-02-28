Аналітики зі США оцінили здатність ЗСУ "відрізати" Крим від материкової РФ
Українські військові мають можливості, аби перейти у контрнаступ на Запоріжжі та спробувати відрізати окупований Крим від материкової частини Росії
Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни.
В ISW звертають увагу, що українські військові продовжують реагувати на занепокоєння Заходу щодо можливостей України звільнити окуповані території. Зокрема, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що українські війська будуть готові до контрнаступу навесні 2023 року, а стратегічною метою України є розділення російської лінії фронту між Кримом і материковою частиною Росії.
Ця заява пролунала на тлі того, що західні офіційні особи та ЗМІ нещодавно висловили певний сумнів щодо спроможності українських сил вести контрнаступ та здатності Заходу надавати Україні довгострокову військову допомогу.
"Попередні оцінки ISW російських військових можливостей уздовж лінії фронту в Запорізькій області свідчать про те, що для України існують можливості для проведення контрнаступу в цьому стратегічно важливому регіоні", - підсумували в ISW.
- 26 лютого Вадим Скібіцький заявив, що українські захисники будуть готові перейти у контрнаступ навесні.
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