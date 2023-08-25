Андрющенко розповів, скільки будинків росіяни знесли в Маріуполі

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Знесено 465 будинків, 33,5 тис. квартир. Демонтують іще дві дев'ятиповерхівки на чотири під'їзди", - зазначив він.

У будинках, які росіяни зводять зараз, буде близько 4600 квартир. Люди вимушені жити там, де доведеться.