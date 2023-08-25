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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Андрющенко розповів, скільки будинків росіяни знесли в Маріуполі

25 серпня, 2023 п'ятниця
09:52
Війна з Росією Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники демонтували 465 будинків, які загалом налічували 33,5 тис. квартир

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Знесено 465 будинків, 33,5 тис. квартир. Демонтують іще дві дев'ятиповерхівки на чотири під'їзди", - зазначив він.

У будинках, які росіяни зводять зараз, буде близько 4600 квартир. Люди вимушені жити там, де доведеться.

  • У серпні в Маріуполі загарбники своїм псевдоремонтом зіпсували історичну архітектурну перлину міста - Будинок з левами. Також стало відомо, хто і скільки заробить на знесеному Будинку із годинником.

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Росія
Маріуполь
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окуповані території
Військові новини
Петро Андрющенко
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