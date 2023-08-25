Андрющенко розповів, скільки будинків росіяни знесли в Маріуполі
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники демонтували 465 будинків, які загалом налічували 33,5 тис. квартир
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.
"Знесено 465 будинків, 33,5 тис. квартир. Демонтують іще дві дев'ятиповерхівки на чотири під'їзди", - зазначив він.
У будинках, які росіяни зводять зараз, буде близько 4600 квартир. Люди вимушені жити там, де доведеться.
- У серпні в Маріуполі загарбники своїм псевдоремонтом зіпсували історичну архітектурну перлину міста - Будинок з левами. Також стало відомо, хто і скільки заробить на знесеному Будинку із годинником.
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