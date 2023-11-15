Андрющенко розповів, які бази окупанти облаштовують у Маріуполі

Про це Андрющенко написав у telegram.

За його словами, наразі окупанти почали облаштовувати свої бази поза промисловою зоною міста.

"Військова база росіян відрізняється від будь-якої військової частини/бази за часів України. Вишки спостереження по периметру, бійниці в огорожах, станції зв'язку та РЕБ", - вказав Андрющенко.

Він також розповів, що на таких базах росіяни накопичують боєкомплект та утримують близько 100-150 військових.