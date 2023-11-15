Андрющенко розповів, які бази окупанти облаштовують у Маріуполі
Радник мера Маріуполя Андрющенко розповів, які бази окупанти облаштовують в Маріуполі: вони відрізняються від будь-яких військових частин або баз за часів України
Про це Андрющенко написав у telegram.
За його словами, наразі окупанти почали облаштовувати свої бази поза промисловою зоною міста.
"Військова база росіян відрізняється від будь-якої військової частини/бази за часів України. Вишки спостереження по периметру, бійниці в огорожах, станції зв'язку та РЕБ", - вказав Андрющенко.
Він також розповів, що на таких базах росіяни накопичують боєкомплект та утримують близько 100-150 військових.
- Раніше Андрющенко повідомляв, що російські окупанти облаштовують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі. Бойовики використовують ангари, майданчики та гаражі.
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