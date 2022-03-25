Про це польський лідер заявив у Брюсселі після саміту НАТО, - повідомляє Еспресо.TV.



У відповідь на погрози Росії Анджей Дуда сказав, що поляки - це нація, яка хоче жити в мирі й ніколи ні на кого не нападав, особливо за останнє століття.



"Ми вирвалися з-за залізної завіси, повернули повний суверенітет, незалежність, економічну свободу, щоб жити відносно комфортно, розвиватися, багатіти, досліджувати світ і бути громадянами світу. І ми хочемо, щоб так тривало. Це наше прагнення – як суспільства і нації. Ми неагресивні й не хочемо ні на кого нападати", - сказав Дуда.



"Але ми повинні бути готові до того, що хтось може захотіти на нас напасти. Я запевняю, наша вітчизна настільки велика, що місце поховати таких нападників точно знайдеться", - сказав польський президент.



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