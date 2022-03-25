Анджей Дуда відповів на погрози Росії польською приказкою
"У Польщі така приказка - нецензурна, правда: "не страш, не страш... бо сам обіс...ся", - сказав Дуда
Про це польський лідер заявив у Брюсселі після саміту НАТО, - повідомляє Еспресо.TV.
У відповідь на погрози Росії Анджей Дуда сказав, що поляки - це нація, яка хоче жити в мирі й ніколи ні на кого не нападав, особливо за останнє століття.
"Ми вирвалися з-за залізної завіси, повернули повний суверенітет, незалежність, економічну свободу, щоб жити відносно комфортно, розвиватися, багатіти, досліджувати світ і бути громадянами світу. І ми хочемо, щоб так тривало. Це наше прагнення – як суспільства і нації. Ми неагресивні й не хочемо ні на кого нападати", - сказав Дуда.
"Але ми повинні бути готові до того, що хтось може захотіти на нас напасти. Я запевняю, наша вітчизна настільки велика, що місце поховати таких нападників точно знайдеться", - сказав польський президент.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.2Продаж 33
- Актуальне
- Важливе