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Головна війна з Росією Анджей Дуда відповів на погрози Росії польською приказкою

Анджей Дуда відповів на погрози Росії польською приказкою

25 березня, 2022 п'ятниця
01:50
війна з Росією

"У Польщі така приказка - нецензурна, правда: "не страш, не страш... бо сам обіс...ся", - сказав Дуда

Про це польський лідер заявив у Брюсселі після саміту НАТО, - повідомляє Еспресо.TV.

У відповідь на погрози Росії Анджей Дуда сказав, що поляки - це нація, яка хоче жити в мирі й ніколи ні на кого не нападав, особливо за останнє століття.

"Ми вирвалися з-за залізної завіси, повернули повний суверенітет, незалежність, економічну свободу, щоб жити відносно комфортно, розвиватися, багатіти, досліджувати світ і бути громадянами світу. І ми хочемо, щоб так тривало. Це наше прагнення – як суспільства і нації. Ми неагресивні й не хочемо ні на кого нападати", - сказав Дуда.

"Але ми повинні бути готові до того, що хтось може захотіти на нас напасти. Я запевняю, наша вітчизна настільки велика, що місце поховати таких нападників точно знайдеться", - сказав польський президент.

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Дуда
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