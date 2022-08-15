Анджей Дуда вшанував пам'ять воїнів Української Народної Республіки
Президент Польщі Анджей Дуда став на коліна перед пам'ятником воякам УНР, так він вшанував пам’ять бійців
Про це повідомила канцелярія польського президента.
"Президент Анджей Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував пам’ять вояків Української Народної Республіки, які у 1920 році воювали разом з вояками Війська Польського проти більшовиків", - йдеться у повідомленні.
У канцелярії президента зазначили, що кожного року напередодні Дня збройних Сил Польщі, який відзначають 15 серпня, на варшавському Повонзькому цвинтарі відбувається вшанування вояків, полеглих у боях з більшовиками у 1920 році.
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