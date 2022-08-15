Анджей Дуда вшанував пам'ять воїнів Української Народної Республіки

Про це повідомила канцелярія польського президента.

"Президент Анджей Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував пам’ять вояків Української Народної Республіки, які у 1920 році воювали разом з вояками Війська Польського проти більшовиків", - йдеться у повідомленні.

У канцелярії президента зазначили, що кожного року напередодні Дня збройних Сил Польщі, який відзначають 15 серпня, на варшавському Повонзькому цвинтарі відбувається вшанування вояків, полеглих у боях з більшовиками у 1920 році.

У Львові 20 травня відкрили статуї левів на польському військовому меморіалі, що є частиною Личаківського кладовища.

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