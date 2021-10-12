Англія несподівано втратила очки в матчі з Угорщиною у відборі на ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV



Перший гол трапився на старті першого тайму. Арбітр зафіксував порушення правил і поставив пенальті, який реалізував угорець Роланд Шаллай.



На 37-й хвилині Джон Стоунс реалізував свій момент і повернув Англію в гру, зрівняв рахунок. Проте, цей гол був останнім в зустрічі.

Англія зіграла з Угорщиною внічию 1:1, набрала 20 очок та займає в групі І перше місце. Угорці з 11 пунктами четверті. Друге місце і 17 балів у Польщі.



ЧС-2022

Відбірковий турнір. 8-й тур

Група I

12 жовтня



Англія - Угорщина 1:1



Голи: Стоунс, 37 - Шаллай, 24 (пен.)