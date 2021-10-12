Англія несподівано втратила очки в матчі з Угорщиною у відборі на ЧС-2022
У 8-му турі відбіркового раунду ЧС-2022 збірна Англії неочікувано зіграла внічию проти Угорщини
Про це повідомляє Еспресо.TV
Перший гол трапився на старті першого тайму. Арбітр зафіксував порушення правил і поставив пенальті, який реалізував угорець Роланд Шаллай.
На 37-й хвилині Джон Стоунс реалізував свій момент і повернув Англію в гру, зрівняв рахунок. Проте, цей гол був останнім в зустрічі.
Англія зіграла з Угорщиною внічию 1:1, набрала 20 очок та займає в групі І перше місце. Угорці з 11 пунктами четверті. Друге місце і 17 балів у Польщі.
ЧС-2022
Відбірковий турнір. 8-й тур
Група I
12 жовтня
Англія - Угорщина 1:1
Голи: Стоунс, 37 - Шаллай, 24 (пен.)
- Нагадаємо, 12 жовтня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла у Львові внічию з Боснією і Герцеговиною.
- В іншому матчі групи D збірна Фінляндії перемогла Казахстан.
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