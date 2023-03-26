Англія - Україна: де та коли дивитись стартовий матч нашої команди у відборі на Євро-2024
Сьогодні, 26 березня, збірна України з футболу стартує у кваліфікаційному раунді Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська команда пропустила 1-й тур відбору. У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.
Після 1-го туру лідерство у групі C захопили саме Англія та Північна Македонія. У них по 3 бали.
Букмекери вважають, що Україна явний аутсайдер зустрічі. На виграш нашої збірної дають коефіцієнт 13,5. Перемогу Англії прогнозують на 1,25. Нічия - 6,10.
Євро-2024
Кваліфікація. 2-й тур
26 березня
Англія - Україна
Лондон, стадіон "Вемблі"
Початок о 19:00
Пряма трансляція на Megogo та регіональних каналах "Суспільного"
- 25 березня футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко подякував українській армії за можливість завтра, 26 березня, зіграти матч Англія - Україна у відборі на Євро-2024.
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