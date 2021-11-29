Анонс держперевороту - легалізація можливого застосування правоохоронців під час акцій протесту на Банковій, - експерт

Про це заявив політичний та економічний експерт Ігор Чаленко у ефірі програми "Коментар із Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Дуже багато (заплановано - ред.) у нас на 1 грудня. Це і переворот, і виступ президента у Раді, і введення воєнного стану, якщо згадати пана (лідера Радикальної партії Олега - ред.) Ляшка. Очевидно, що просто намагаються збити градус акцій протесту, які будуть першого грудня на Банковій, у зв'язку з вимогою відставки пана Єрмака. Президент через анонс держперевороту зробив певну легалізацію надмірного застосування, у разі необхідності, правоохоронних органів", - заявив Чаленко.



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Він додав, що також через цей анонс народних депутатів з фракції "Слуга народу" поставлять перед фактом: "Ви або з Ахметовим та переворотом, або голосуєте за цей (ресурсний,- ред.) законопроєкт".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговроюється участь Ріната Ахметова.

Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту