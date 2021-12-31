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Антарктида з космосу: астронавт NASA привітав світ з Новим роком новою світлиною з МКС

31 грудня, 2021 п'ятниця
20:14
Суспільство Антарктида з МКС

Астронавт NASA Раджа Чарі опублікував фотографію Антарктиди, яку зробив на Міжнародній космічній станції у п'ятницю, 31 грудня, та привітав з новорічними святами

Про це йдеться у Twitter астронавта.

"Щасливого 2022 року з МКС", - написав Чарі.



Він розповів, що команда МКС почала новий рік з дивовижним краєвидом на Антарктиду, перебуваючи біля узбережжя Південної Америки.
 

   

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