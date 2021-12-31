Антарктида з космосу: астронавт NASA привітав світ з Новим роком новою світлиною з МКС

Про це йдеться у Twitter астронавта.



"Щасливого 2022 року з МКС", - написав Чарі.







Він розповів, що команда МКС почала новий рік з дивовижним краєвидом на Антарктиду, перебуваючи біля узбережжя Південної Америки.



Нагадаємо, повз Землю 6 січня пролетить астероїд завбільшки з автобус.