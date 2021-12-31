Антарктида з космосу: астронавт NASA привітав світ з Новим роком новою світлиною з МКС
Астронавт NASA Раджа Чарі опублікував фотографію Антарктиди, яку зробив на Міжнародній космічній станції у п'ятницю, 31 грудня, та привітав з новорічними святами
Про це йдеться у Twitter астронавта.
"Щасливого 2022 року з МКС", - написав Чарі.
Він розповів, що команда МКС почала новий рік з дивовижним краєвидом на Антарктиду, перебуваючи біля узбережжя Південної Америки.
- Нагадаємо, повз Землю 6 січня пролетить астероїд завбільшки з автобус.
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