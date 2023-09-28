Антикорупційний реєстр НАЗК знову доступний у "Дії"

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, тепер кожен може перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції, щоб не співпрацювати з підприємствами та людьми, які мають корупційний бекграунд. Також реєстр допоможе журналістам і громадськості викривати корупційні схеми

"Під час повномасштабного вторгнення доступ до багатьох реєстрів закрили через безпекові питання. Команда Мінцифри працює із силовим блоком, щоб максимально відкрити доступ до даних, адже прозорість - основа демократичного суспільства", - додав міністр.