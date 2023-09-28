Антикорупційний реєстр НАЗК знову доступний у "Дії"
Антикорупційний реєстр Національного агентства з питань запобігання корупції тепер знову доступний на Єдиному держпорталі відкритих даних
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами міністра, тепер кожен може перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції, щоб не співпрацювати з підприємствами та людьми, які мають корупційний бекграунд. Також реєстр допоможе журналістам і громадськості викривати корупційні схеми
"Під час повномасштабного вторгнення доступ до багатьох реєстрів закрили через безпекові питання. Команда Мінцифри працює із силовим блоком, щоб максимально відкрити доступ до даних, адже прозорість - основа демократичного суспільства", - додав міністр.
- Мінцифра запустила пілотний проєкт "ІТ-студії" в Дія.Освіта для шкільних уроків інформатики, де діти вивчатимуть механізми роботи штучного інтелекту та програмування.
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