"Коломойському дозволили не платити штраф у 4,7 млрд": Федина прокоментувала урядовий "план боротьби з олігархами"
Антимонопольний комітет повинен використовувати наявні механізми для боротьби з олігархами
Про це заявила народна депутатка Софія Федина в ефірі програми "Підсумки з Анною Валевською".
Вона прокоментувала прийняття урядом “Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)”
"Мені цікаво в цьому плані дві речі. Перше в цьому плані - вказане посилення антимонопольного комітету. Якщо ми боремось з монополіями, а олігархи - це монополія на ринках і користування цим впливом, треба б було використовувати наявні механізми АМКУ. Він не діє, тому що його очолює коліжанка дружини (президента Володимира, - ред.) Зеленського", - заявила вона.
Нардепка прокоментувала заяву міністра юстиції Дениса Малюська щодо того, що окремим пунктом у плані є боротьба з впливом на медіарегулювання.
""Слуги" заявили, що на всі толерантні канали вони ходити не будуть. І вишенька на торті, як влада бореться з олігархатом - це те, що (олігарху Ігорю - ред.) Коломойському дозволили не платити штраф 4,7 млрд грн за монополію на АЗС. Буквально сьогодні було рішення Північного апеляційного суду Києва", - зазначила Федина.
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