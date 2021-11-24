Уряд затвердив "план боротьби з олігархами"
Кабінет міністрів України затвердив “План заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)”
Про це повідомив очільник Мін'юсту Денис Малюська у Facebook.
“Уряд щойно на своєму засіданні затвердив згаданий вище План заходів (повна назва – “План заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)”). Ми неодноразово наголошували, що припинити зловживання олігархами своєю владою можна лише комплексними заходами”, - написав Малюська.
Міністр заявив, що ухвалений в Україні закон "про олігархів" є тільки частиною "величезного обсягу роботи", а план заходів передбачає "повнішу картинку майбутнього".
“У Плані заходів - картинка майбутнього повніша. Там і регулювання лобізму, і посилення спроможності АМКУ, і антикор із судами, і справедливі тарифи, і медіарегулювання, і критична інфраструктура, і енергетична безпека”, - написав Малюська.
За словами міністра, план заходів ще доповнюватиметься, проте "загальне уявлення можна отримати вже одразу".
- Нагадаємо, 5 листопада президент Зеленський підписав закон №1780-IX, заявлений як інструмент для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та для обмеження деструктивного впливу олігархів на економіку України.
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