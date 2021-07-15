Антимонопольний комітет оштрафував Київтранспарксервіс на 2,6 млн грн
Антимонопольний комітет України оштрафував КП “Київтранспарксервіс” на 2,6 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Про це повідомили в пресслужбі АМКУ.
Як зазначається, що за рішенням Київської міської ради Київтранспарксервіс є єдиним оператором з паркування транспортних засобів, стягнення паркувального збору та виготовлення абонементних паркувальних талонів у Києві. Також на це КП покладено реалізацію через ProZorro.Продажі прав на розміщення та/або облаштування паркувальних майданчиків у столиці.
У Комітеті виявили, що у період із 5 березня 2019 року до 5 січня 2021 року КП "Київтранспарксервіс", будучи монополістом, встановлювало для переможців електронних аукціонів додатковий одноразовий платіж за право укладання договору про передачу в експлуатацію паркувальних майданчиків.
За відмову від укладання договору або від підписання актів приймання-передачі майданчиків передбачався штраф.
Тимчасова адміністративна колегія АМКУ 15 липня визнала Київтранспарксервіс порушником законодавства про захист економічної конкуренції.
Дії КП "Київтранспарксервіс", що полягали у "вимаганні з переможців електронних аукціонів сплати одноразового платежу та стягуванні штрафів за відмову від укладання договору чи підписання актів приймання-передачі", визнано зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку продажу прав на експлуатацію паркувальних майданчиків у Києві.
Київтранспарксервіс оштрафовано на 2,6 млн грн. КП має усунути порушення та впродовж 10 днів повідомити про це АМКУ.
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