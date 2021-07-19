Антитіла до COVID-19 зберігаються не менше 9 місяців, - вчені

Про це повідомляє Imperial College London.



Дослідники, результати роботи яких опублікували в журналі Nature Communications, тричі протягом 2020 року (у лютому-березні, травні і листопаді) перевірили на зараження SARS-CoV-2 і антитіла до нього 85% італійського міста, населення якого становить близько 3 тис. осіб.



Результати показали, що у 98,8% осіб, яких у лютому-березні визначили як інфікованих, до листопада зберігався високий рівень антитіл, незалежно від тяжкості хвороби.



"Ми не знайшли доказів, що рівень антитіл при симптоматичних і безсимптомних інфекціях різниться значно, тому ми припускаємо, що сила імунної відповіді не залежить від симптомів і тяжкості інфекції. Але наше дослідження показує, що рівень антитіл різниться, іноді помітно, в залежності від тесту, який використано. Це означає, що необхідно дотримуватися обережності під час порівняння оцінок рівнів інфекції в популяції, які було отримано в різних частинах світу за допомогою різних тестів і в різний час", - заявив провідний автор статті доктор Іларія Дориґатті.



У деяких осіб з часом виявили окремі випадки підвищення рівня антитіл, що, на думку авторів, вказує на повторне зараження вірусом, яке посилює імунну відповідь.



Загалом під час подальшого спостереження, яке проводили приблизно через дев'ять місяців після спалаху, антитіл поменшало.



Також, за оцінками вчених, тільки кожен четвертий хворий передавав інфекцію оточуючим у межах одного домогосподарства. Більшість випадків передачі (79%) припадали на 20% носіїв, яких можна назвати активними носіями.



Автори статті врахували це і підкреслюють, що навіть за високого рівня вакцинації важливим фактором у боротьбі з епідемією є поведінкові фактори - особиста відповідальність, обмеження контактів, фізичне дистанціювання та носіння масок.

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