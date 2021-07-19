Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Наука Антитіла до COVID-19 зберігаються не менше 9 місяців, - вчені

Антитіла до COVID-19 зберігаються не менше 9 місяців, - вчені

19 липня, 2021 понедiлок
19:38

Вчені з Університету Падуї і Імперського коледжу Лондона протестували на антитіла до коронавірусу майже все населення італійського міста Во трьома різними тестами і з'ясували, що протягом 9 місяців антитіла зберігалися на високому рівні як у тих, що перехворіли у важкій формі, так і в тих, хто переніс COVID-19 безсимптомно

Про це повідомляє Imperial College London.

Дослідники, результати роботи яких опублікували в журналі Nature Communications, тричі протягом 2020 року (у лютому-березні, травні і листопаді) перевірили на зараження SARS-CoV-2 і антитіла до нього 85% італійського міста, населення якого становить близько 3 тис. осіб.
 
Результати показали, що у 98,8% осіб, яких у лютому-березні визначили як інфікованих, до листопада зберігався високий рівень антитіл, незалежно від тяжкості хвороби.
 
"Ми не знайшли доказів, що рівень антитіл при симптоматичних і безсимптомних інфекціях різниться значно, тому ми припускаємо, що сила імунної відповіді не залежить від симптомів і тяжкості інфекції. Але наше дослідження показує, що рівень антитіл різниться, іноді помітно, в залежності від тесту, який використано. Це означає, що необхідно дотримуватися обережності під час порівняння оцінок рівнів інфекції в популяції, які було отримано в різних частинах світу за допомогою різних тестів і в різний час", - заявив провідний автор статті доктор Іларія Дориґатті.
 
У деяких осіб з часом виявили окремі випадки підвищення рівня антитіл, що, на думку авторів, вказує на повторне зараження вірусом, яке посилює імунну відповідь.
 
Загалом під час подальшого спостереження, яке проводили приблизно через дев'ять місяців після спалаху, антитіл поменшало.
 
Також, за оцінками вчених, тільки кожен четвертий хворий передавав інфекцію оточуючим у межах одного домогосподарства. Більшість випадків передачі (79%) припадали на 20% носіїв, яких можна назвати активними носіями.
 
Автори статті врахували це і підкреслюють, що навіть за високого рівня вакцинації важливим фактором у боротьбі з епідемією є поведінкові фактори - особиста відповідальність, обмеження контактів, фізичне дистанціювання та носіння масок.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
тестування
Антитіла
Коронавірус
Читайте також:
Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста
18 липня, 2021 неділя
Перша ракетка України Світоліна змінила прізвище
Україна - Казахстан, матч відбору ЧС-2022
17 липня, 2021 субота
Стало відомо, де збірна України зіграє наступний матч відбору ЧС-2022
18 липня, 2021 неділя
Пропутінське лобі у Вашингтоні прагне перетворити Україну на федерацію й викликати хаос, - Піонтковський
Київ
+22
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.31
  • EUR
    Купівля 31.89
    Продаж 32.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
19 липня
21:00
Віктор Ляшко
Ляшко: Україна отримає тести для виявлення штаму коронавірусу "Дельта"
20:56
Штурм Капітолія у Вашингтоні: суд вперше ув'язнив учасника, той відсидить 8 місяців
20:46
хакер
ЄС та США звинуватили Китай у кібершпигунстві й атаці на Microsoft Exchange
20:32
Завод "Кримський Титан"
Представник Зеленського заявив, що в окупованому Криму найбільшої шкоди екології завдає завод Фірташа
20:13
WhatsApp
WhatsApp запустив функцію групових відеодзвінків
20:10
Прикордонна служба ЄС розгорне місію на білорусько-литовському кордоні
19:57
"В Абхазії нарощується військова присутність РФ": Зеленський заявив про єдність України та Грузії в ініціативах із повернення окупованих територій
19:52
Гуантанамо
Байден дозволив екстрадицію першого в'язня із закритої в'язниці Гуантанамо
19:49
У Центренерго заявили про нестачу коштів для підготовки до опалювального сезону
19:39
Людмила Денісова
У Києві відмовили претендентці на посаду, бо розмовляла українською, - Денісова
19:29
Китай
Як Китай впливає на українську економіку. Експертне опитування
19:20
Олексій Арестович
Арестович про свою заяву щодо "розвороту на Схід": не варто судити по заголовках, вони - яскраві обгортки
19:12
Франція більше не вимагатиме ПЛР-тест в українців, які вакцинувались схваленими у ЄС препаратами
18:50
Дмитро Кулеба
Країни Балтії відкрились для українців. - Кулеба
18:43
Через пандемію коронавірусу в світі збільшилось використання пластику, - The Guardian
18:40
Зеленський
“Європейська інтеграція не має альтернативи”: Україна, Грузія та Молдова схвалили декларацію Батумського саміту
18:22
Верховний суд України
"Незалежність судді гарантується Конституцією": Верховний суд про відкриття ДБР справи щодо скасування указу Зеленського
18:18
Даля Грибаускайте
Після Столтенберга НАТО може очолити Грибаускайте, - POLITICO
18:15
гроші
У Мінфіні спростували заяву Марченка про збільшення мінімальної зарплати до 7700 грн наступного року
18:05
На Одещині під час руху загорівся автобус
17:53
Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що потрібно відкрити пункти вакцинації в аеропортах і прикордонних КПП
17:45
безпілотник
Окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції та запускали безпілотник
17:42
Рівне
"У Рівному отримую більшу протидію декомунізації, ніж в Одесі, де проводила титанічну роботу", – депутатка Соломія Бобровська
17:36
вакцина
Італія вакцинувала від коронавірусу понад половину населення, яке можна щепити
17:26
Наталка Діденко
Спека відступає, - Наталка Діденко попередила про грозові дощі, шквали та зниження температури
17:15
Жителям Саудівської Аравії, які не завершили вакцинацію від COVID-19, заборонять виїзд з країни
17:15
Володимир Дудка
Український політв'язень у РФ Дудка написав листа з колонії
16:59
Олексій Арестович
"Україна працює, аби перетворитися на європейську державу": МЗС відреагувало на заяву Арестовича щодо "розгортання на Схід"
16:56
Майя Санду
Санду: Крапка в історії з Чаусом ще не поставлена
16:51
СБУ провела контрдиверсійні навчання на Івано-Франківщині
СБУ провела контрдиверсійні навчання на Івано-Франківщині
16:41
Англія День свободи
"День свободи": Англія скасувала майже всі карантинні обмеження
16:41
Тарас Бульба
Рок-опера, перемога одеситів, музика та література: у Дубно відгримів ювілейний фестиваль "Тарас Бульба"
16:41
Євгеній Шевченко
Нардеп Шевченко, який підтримує режим Лукашенка, заспівав на білоруському фестивалі "Слов'янський базар"
16:32
Мінекономіки
Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у другому кварталі у 6%
16:15
ОБСЄ
ОБСЄ призначила нового представника в Україні та ТКГ щодо Донбасу
16:15
Ярослав Железняк
Железняк: До законопроєкту про олігархів внесли понад 1200 поправок
16:00
Віктор Ляшко
Регулятор ЄС має внести у перелік схвалених вакцин CoronaVac, - Ляшко
15:50
Рада
Рада збереться на позачергове засідання 20 липня, - Железняк
15:49
Туреччина
Міністр туризму Туреччини припустив закриття кордонів країною в разі спалаху штаму "Дельта"
15:46
Оновлено
У Києві через зливу та затоплення закрили кілька станцій метро
У Києві знову працюють дві станції метро, які закривали через зливу та затоплення
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV