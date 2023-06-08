Антивоєнна драма "Клондайк" про події 2014 року на Донбасі, тепер доступна на Netflix
7 червня на Netflix з'явилась драма Марини Ер-Горбач "Клондайк", яка розповідає про події літа 2014 року на Донбасі та родину, що стала свідком збиття Боїнгу рейсу МН17
Про це інформує Державне агентство України з питань кіно.
Антивоєнна стрічка "Клондайк" мала світову прем'єру на міжнародних фестивалях Санденс та Берлінале і потрапив до лонгліста Оскара 2023.
Відтепер драма доступна для перегляду на Netflix.
Стрічка розповідає про події липня 2014 року на Донбасі, де молоде подружжя готується до народження дитини. Чоловік і брат дружини намагаються евакуювати вагітну жінку, але вона відмовляється. У той час у небі над ними збивають цивільний літак.
Українськими продюсерами фільму є Марина Ер Горбач та Святослав Булаковський (Kedr Film), також долучений був турецький продюсер Мехмет Баґадир Ер (Protim V.P).
Також у червні на Netflix з’явився український фільм "Люксембург, Люксембург".
Що відомо про стрічку
Український фільм "Клондайк" про війну з РФ та катастрофу МН17 отримав нагороду Берлінале. Наприкінці серпня 2022 року у мережі з’явився його офіційний трейлер.
Стрічки "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" та "Відблиск" стали лідерами за кількістю номінацій національної премії кінокритиків "Кіноколо".
У листопаді тогоріч українська драма "Клондайк" Марини Ер Горбач здобула нагороди на кінофестивалях в Анкарі у Туреччині та грецьких Салоніках.
9 грудня драма "Кондайк" Марини Ер Горбач потрапила до повного списку претендентів на премію "Оскар" в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
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