Апеляційний суд підтвердив, що Коломойський може не платити 4,7 млрд грн, остаточне рішення за Верховним судом, — голова РГК Нацбанку

Історію судової тяганини розповів Марк Савчук, голова ради громадського контролю НБУ, в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.



За його словами, спочатку Антимонопольний комітет отримав дані від НАБУ, що існує група компаній, підконтрольна Коломойському, яка використовує своє становище для контролю цін. АМКУ виніс рішення, що Коломойський має сплатити штраф у розмірі 4,7 млрд грн.



Однак Коломойський звернувся до ОАСК і домігся рішення, що Антимонопольний комітет не може використовувати дані НАБУ, тобто правоохоронних органів.

"Тобто, виходить, рішення АМКУ, засноване на отриманих від правоохоронних органів даних, не є дійсним", — пояснив Савчук.



Антимонопольний комітет подав апеляцію. Верховний суд виніс рішення, що АМКУ має право використовувати дані правоохоронних органів, а отже, Коломойський має сплатити штраф 4,7 млрд грн.



"Однак рішення, яке Коломойський вибив в ОАСК, стосувалося забезпечення позову, а не було рішенням по суті. І за день до рішення Верховного суду Окружний адміністративний суд виніс рішення по суті. Воно набуло чинності, незважаючи на рішення Верховного суду", — констатував Марк Савчук.



АМКУ оскаржив рішення по суті.



"Те, що ми зараз бачимо, — це рішення апеляційної палати, яка також стверджує, що АМКУ не має права використовувати дані правоохоронних органів. Інакше кажучи, апеляційна палата зараз погодилася з ОАСК, що Коломойський може не сплачувати штраф 4,7 млрд грн. Це рішення буде оскаржуватися у Верховному суді", — пояснив експерт.

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Комітету на рішення ОАСК у справі ПАТ "Укрнафта", повідомила голова АМКУ Ольга Піщанська.

В аналогічних ситуаціях Верховний Суд ставав на бік АМКУ, стверджує Піщанська.