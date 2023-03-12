"Апокаліпсис починається з України": митрополит УПЦ МП Павло відреагував на вимогу повністю виселитися з Лаври
Митрополит УПЦ МП Павло (Петро Лебідь) у відповідь на вимогу Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" до 29 березня 2023 року звільнити територію Нижньої Лаври заявив, що "боротиметься до останнього"
Про це він сказав під час проповіді у Київській духовній академії церкви Московського патріархату, уровок якої оприлюднив "Главком".
"29 березня ми повинні - ченці, понад 200 людей, - залишити стіни Києво-Печерської Лаври, свій дім. Онуки вождів революції, гонителів церкви Христової сьогодні прикриваються благами. Не напевно, а точно: Апокаліпсис розпочнеться в Україні", - зазначив митрополит, що є настоятелем розміщеного у Нижній Лаврі чоловічого монастиря УПЦ МП.
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"До останнього відстоюватимемо свої права, будемо до останнього відстоювати свої святині", - додав Павло.
- Медіа неодноразово розповідали про розкішний спосіб життя митрополита Павла.
- Також він відомий своєю проросійською позицією.
- При цьому митрополит визнав, що у Лаврі лунала хвалебна релігійна пісня про РФ, що й стала приводом для перевірок монастиря та виселення його із заповідника.
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