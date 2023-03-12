Про це він сказав під час проповіді у Київській духовній академії церкви Московського патріархату, уровок якої оприлюднив "Главком".

"29 березня ми повинні - ченці, понад 200 людей, - залишити стіни Києво-Печерської Лаври, свій дім. Онуки вождів революції, гонителів церкви Христової сьогодні прикриваються благами. Не напевно, а точно: Апокаліпсис розпочнеться в Україні", - зазначив митрополит, що є настоятелем розміщеного у Нижній Лаврі чоловічого монастиря УПЦ МП.

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"До останнього відстоюватимемо свої права, будемо до останнього відстоювати свої святині", - додав Павло.