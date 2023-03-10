Apple готує новий музичний стрімінговий сервіс: коли запустять
Американська корпорація Apple презентувала новий музичний сервіс під назвою Apple Music Classical
Про це повідомляє сайт мобільного додатку.
Нова програма дозволить ширше та детальніше поглянути на класичну музику у порівнянні з Apple Music чи іншими основними музичними сервісами.
Додаток Apple Music Classical буде вміщати, крім сотень плейлистів та тисяч ексклюзивних альбомів, також біографії композиторів та керівництва і працюватиме за основною підпискою Apple Music. Композиції будуть доступні з функцією просторового аудіо з бітрейтом 192 кб/с. У майбутньому планується запуск програми і на Android.
Додаток дає можливість безкоштовно слухати композиції чи окремі треки через інтернет-радіостанції, а також купувати музичні треки, які сподобалися.
Корпорація Apple придбала музичний сервіс із класичною музикою Primephonic у серпні 2021 року, після чого він закрився, а власником усього контенту став Apple Music.
Apple планує запустити сервіс 28 березня.
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