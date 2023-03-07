Apple анонсувала новий колір iPhone 14 та iPhone 14 Plus
7 березня американська компанія Apple оголосила про випуск iPhone 14 та iPhone 14 Plus у яскраво-жовтому кольорі. Це вперше з часів iPhone 11
Про це інформує пресслужба Apple.
"Люди люблять свій iPhone і покладаються на нього щодня у всіх своїх справах, а тепер у лінійці з'явилося захопливе доповнення - нові жовті iPhone 14 і iPhone 14 Plus", - заявив віцепрезидент Apple зі світового маркетингу продукції Боб Борчерс.
Нові жовті iPhone 14 та iPhone 14 Plus будуть доступні в США для попереднього замовлення вже цієї п'ятниці, 10 березня, а повноцінний продаж розпочнеться 14 березня. Коли дістануться України, наразі невідомо.
Новий колір не несе жодних технічних змін. Це ті ж 6,1-дюймовий iPhone 14 і 6,7-дюймовий iPhone 14 Plus з OLED-екранами без 120 Гц, процесором A15 Bionic, накопичувачем від 128 до 512 ГБ, основною камерою на 12 Мп зі стабілізацією зі зсуву матриці ультраширококутною камерою на 12 Мп, підтримкою бездротової зарядки та захистом від води за стандартом IP68.
Зараз iPhone 14 та iPhone 14 Plus доступні у п’яти кольорах - чорний, червоний, білий, синій та пурпуровий.
Повідомляється, що ціна залишилася незмінною - від $799 і від $899 за iPhone 14 та iPhone 14 Plus.
- Нагадаємо, раніше компанія Apple повідомляла про скорочення поставок iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max через коронавірус у Китаї.
- Експерти з кібербезпеки Томмі Миск та Талал Хадж Бакрі заявили, що штатні застосунки на iPhone збирають дані про користувачів.
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