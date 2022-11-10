Apple стежить за власниками iPhone навіть без їхнього дозволу

Про це пише gizmodo.

Видання зазначає, що Apple робить це навіть якщо клієнти заборонили стеження за собою у налаштуваннях. Найкраще для цього пристосовані програми App Store, Музика, Apple TV, Книги, Акції.

App Store збирає наступну інформацію: натискання на кожну кнопку та посилання, історію пошуку, перегляд реклами, час на вивчення сторінки програми та те, як користувач дізнався про програму.

До Apple також потрапляють дані про ідентифікатор, модель iPhone, мову та спосіб підключення до Інтернету. Експерти заявляють, що дані передаються незалежно від того, чи включена заборона на відстеження, чи ні.

Застосунок "Здоров'я" та "Гаманець" взагалі не збирають жодної інформації. Про інші програми інформації немає.

Нагадаємо, нещодавно компанія Apple повідомила про скорочення поставок iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max через коронавірус у Китаї.

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