Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Apple.

Повідомляється, що хоча попит на зазначені моделі смартфонів високий, завод вимушений працювати зі значно меншою потужністю. Деякий час клієнтам доведеться довше чекати, аби отримати нові продукти.

"Як і протягом пандемії COVID-19, ми надаємо пріоритет здоров’ю та безпеці працівників у нашому ланцюзі постачання", - пише компанія.

Зазначається, що компанія робить все можливе, аби повернутися до нормального рівня виробництва, одночасно забезпечуючи здоров’я та безпеку кожного працівника.

2 листопада компанія Apple отримала від України "Відзнаку миру" за вихід з російського ринку.

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