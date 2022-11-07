Apple повідомила про скорочення поставок iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max через коронавірус у Китаї
Загострення ситуації з коронавірусом у Китаї вплинуло на роботу заводу Apple в Чженчжоу, через що компанія вимушена скоротити поставки iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max у світі
Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Apple.
Повідомляється, що хоча попит на зазначені моделі смартфонів високий, завод вимушений працювати зі значно меншою потужністю. Деякий час клієнтам доведеться довше чекати, аби отримати нові продукти.
"Як і протягом пандемії COVID-19, ми надаємо пріоритет здоров’ю та безпеці працівників у нашому ланцюзі постачання", - пише компанія.
Зазначається, що компанія робить все можливе, аби повернутися до нормального рівня виробництва, одночасно забезпечуючи здоров’я та безпеку кожного працівника.
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