Про це він пише в телеграмі.

Федоров нагадує, що "Відзнаку миру" започаткував президент Володимир Зеленський, як особливу нагороду від України для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку.

Михайло Федоров подякував топменеджменту Apple за відкритість та послідовні кроки в допомозі Україні, а також наголосив, що техногігант підтримав нашу країну в перші дні війни та простимулював інші бізнеси також покинути російський ринок.



"Нам справді є за що подякувати Apple. Це топкомпанія світу, яка підтримала Україну в перші дні повномасштабного вторгнення і своїм прикладом стимулювала інші бізнеси виходити з Росії. Ми цінуємо рівень співпраці між Мінцифрою та Apple і віримо, що надалі вона ще більше посилюватиметься", - пише міністр.

Першою "Відзнаку миру" отримала компанія Google, 25 травня. 6 липня нагороду отримав Amazon.

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