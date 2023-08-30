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Головна Технології Apple оголосила дату осінньої презентації, де покаже iPhone 15 

Apple оголосила дату осінньої презентації, де покаже iPhone 15 

30 серпня, 2023 середа
06:59
Технології Логотип компанії Apple

Apple готує показ новинок 12 вересня у своїй штаб-квартирі в каліфорнійському Купертіно. Очікується презентація і нових iPhone 15

Про це компанія оголосила про заплановану презентацію на своєму веб-сайті та електронною поштою під слоганом "Wanderlust" ("Жага до подорожей"), повідомляють BloombergReuters і CNBC.

Подія буде транслюватися на сайті Apple з 20:00 за київським часом. 

Родзинкою заходу стане нова лінійка iPhone, яка, ймовірно, включатиме iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Перші два пристрої отримають від моделі iPhone 14 Pro чіп А16, інтерфейс Dynamic Island та 48-мігапфіксельну задню камеру, проте їхній дизайн залишиться незмінним.

iPhone 15 Pro має отримати раму із титану, тонші рамки навколо екрану та процесор А17. Також цьому варіанту гаджетів мали додати нову кнопку, яка замінить перемикач звуку. iPhone 15 Pro буде легшим за попередників, матиме 6,7-дюймовий екран та нову камеру із глибшим оптичним зумом.

За словами аналітика TF International Securities Мінг-Чі Куо, найдорожчий варіант iPhone нового покоління матиме камеру-перископ, яка може поліпшити можливості масштабування в 5 і більше разів.

Цікаво те, що всі чотири iPhone перейдуть на зарядний порт USB-C відповідно до нових правил ЄС.

Як пише Reuters, Apple повідомила про зниження продажів iPhone на 2,4% у третьому кварталі фінансового року. Це рідкісне падіння для продукту, який протягом багатьох років сприяв зростанню компанії.

Крім того, корпорація планує підвищити ціни на деякі зі своїх моделей вищого класу (iPhone Pro та iPhone Pro Max) цього року.

На презентації можуть анонсувати також і нові моделі Apple Watch, включаючи оновлену версію висококласного Apple Watch Ultra. Нові моделі матимуть швидші чіпи, що означає перше підвищення продуктивності смарт-годинника за три роки, але інші зміни будуть незначними. Очікується, що нові кольори корпусу стануть однією з переваг компанії. 

Не виключено і представлення навушників Apple Airpods із зарядним портом USB-C.

На вересневому заході Apple також зазвичай випускає нову версію iOS для iPhone. Цього року програмне забезпечення iOS 17, зокрема, передбачає більш візуальний ідентифікатор абонента та кращу автокорекцію, пише CNBC.

  • Раніше стало відомо, що Apple скорочує виробництво iPhone 15. ЗМІ вважають причинами: проблеми з поставками деталей, які можуть впливати на масове виробництво iPhone 15; проблеми з попитом; вартість дорожча за попередників.

Світ
США
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