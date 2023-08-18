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Apple скорочує виробництво iPhone 15. ЗМІ названо причину

18 серпня, 2023 п'ятниця
00:08
Економіка iPhone

У вересні Apple випустить iPhone 15, однак компанія вже скорочує виробництво нових смартфонів – ЗМІ назвали причину

Про це повідомляє 9to5mac.

У записці компанії, розісланій інвесторам, аналітик Джефф Пу згадує, що до кінця року Apple має зібрати 77 млн одиниць iPhone 15. Раніше передбачалося, що компанія відвантажить близько 83 млн одиниць iPhone 15.

На думку аналітика, таке очікування пояснюється двома основними причинами.

По-перше, проблеми з поставками деталей все ще можуть вплинути на масове виробництво iPhone 15. Зокрема, він згадує, що датчики камери Sony, нова титанова рамка для моделей Pro і новий дисплей з більш тонкими рамками можуть затримати випуск нових телефонів.

Водночас Пу вважає, що Apple скоригувала свої оцінки продажів через "проблеми з попитом".

За чутками, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max будуть дорожчими за своїх попередників, і це може призвести до зниження попиту.

"Скорочення плану збірки перед запуском не є позитивним сигналом, а потенційне підвищення ціни на iPhone 15 Pro Max також може знизити кінцевий попит", - заявив аналітик.

У третьому кварталі 2023 фінансового року Apple повідомила про зниження виторгу від продажів iPhone з 40,67 млрд доларів до 39,67 млрд доларів.

Під час телефонної розмови з інвесторами генеральний директор Apple Тім Кук підтвердив, що компанія продає менше iPhone у США, на своєму основному ринку, попри більш високі результати в деяких інших регіонах.

  • Нагадаємо, у вересні компанія Apple традиційно представить нову лінійку смартфонів - iPhone 15. Вже зараз у ЗМІ трублять про нововведення "яблучних" телефонів, які зазнали відчутних змін у дизайні. Так, iPhone 15 отримає тонші рамки навколо дисплея - їхня ширина зменшиться з 2,1 до 1,5 міліметра.
  • 9 серпня стало відомо, що компанія Apple представить iPhone 15 та нові годинники, ймовірно, у вівторок 12 вересня.

Технології
США
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